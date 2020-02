vedi letture

Bologna, Tomiyasu è il gioiello che ha conquistato i club europei. Ora vale il doppio

Lo vogliono tutti e in estate sarà uno degli oggetti del desiderio del mercato europeo. Takehiro Tomiyasu però - sottolinea il Corriere dello Sport - a Bologna ha trovato la dimensione perfetta. Con una crescita tale - si legge - da attirare su di sé l’attenzione dei club più importanti del panorama europeo.

Valore raddoppiato - Tomiyasu è entrato subito nel vivo della Serie A. Arrivato in estate, quello che rappresenta oggi Tomiyasu è l’evidenza più grande di un mercato oculato, fatto con ambizione e legato a un giocatore che in molti cercavano e che solo il Bologna è riuscito a portare via. Primo giapponese della storia rossoblù, pagato 7 milioni di euro, Tomiyasu adesso vale almeno il doppio, forse il triplo. Ma questo, ora, per il club non ha alcuna importanza: da Bologna non si muove.