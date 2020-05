Bologna, Tomiyasu e un boom da 25 milioni: ma il club se lo tiene stretto

vedi letture

Il Bologna vuole tenersi stretto Takehiro Tomiyasu, difensore pagato 6 milioni di euro e che dopo una stagione in Serie A viene già valutato 25 milioni. La Roma sta provando a fare breccia per acquistarlo, magari anche inserendo contropartite come Riccardi e Juan Jesus, ma gli emiliani hanno fatto il prezzo rispondendo però anche che non hanno nessuna intenzione di lasciarlo partire. Un muro che sarà difficile da scalare nel corso del prossimo mercato, con il giapponese che è assolutamente al centro del progetto del tecnico Mihajlovic. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.