© foto di Dimitri Conti

Esordio rossoblù per Takehiro Tomiyasu nel 3-0 di Coppa Italia del Bologna contro il Pisa: “Sono contento, ho giocato dall’inizio ed abbiamo vinto ma posso fare sicuramente meglio, devo imparare la lingua così da comunicare meglio con i miei compagni. All’inizio del match mi sono sentito bene, eravamo in pressione alta, avevo anche spazio per attaccare ed ho fatto delle ottime combinazioni con Orsolini e Soriano. C’era il coach del Giappone? Non lo sapevo, comunque devo migliorare ancora molto per aiutare il Bologna“.