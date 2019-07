Bologna, Tomiyasu: "Punto di svolta. Spero di avere successo"

© foto di Dimitri Conti

Il neo difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu ha voluto salutare in un video i tifosi del Sint-Truiden, club in cui ha militato nell’ultima stagione. “Ciao tifosi vi ringrazio per il vostro supporto. Sono felice di aver giocato in questa squadra e non dimenticherò mai questa esperienza - esordisce il difensore classe ‘98 – Per me si tratta di un punto di svolta, vado a giocare in un’altra squadra dove spero di avere successo e di onorare la maglia. Spero che mi tifiate anche nella mia nuova avventura e vi auguro grandi successi”.