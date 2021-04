Bologna, Tomiyasu: "Stasera sarà dura, gli avversari hanno tante qualità per fare gol"

Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, ha presentato a Sky Sport il match di stasera contro l’Inter: “Sicuramente sarà difficile per noi, ma giocheremo per prendere i tre punti. Abbiamo vinto contro il Crotone, contro la Sampdoria, come ho detto prima stasera sarà molto difficile, ma dobbiamo giocare la nostra gara come il mister ci dice sempre, dobbiamo giocare avanti con coraggio e con fiducia. Gli avversari fanno paura? Hanno tante qualità per fare gol, dobbiamo concentrarci per tutti i minuti”.