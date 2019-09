Bologna, Tomiyasu: "Vogliamo arrivare in Europa League"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sulle colonne de Il Resto del Carlino troviamo una lunga intervista a Takehiro Tomiyasu, terzino giapponese del Bologna: "Noi vogliamo bene a Mihajlovic e lui ne vuole a noi. Di persona l'ho visto solo due volte, le altre volte invece in video, è strano, ma devo dire che nello spogliatoio ho trovato tutti disponibili a darci una mano e trovare un modo per affrontare questa situazione”. Il giapponese parla anche della scelta fatta in estate: "Il Bologna è stato quello che mi ha voluto più di tutti e ho pensato che qui avrei potuto crescere nel migliore dei modi. Vogliamo arrivare in Europa League. A livello personale, voglio giocare il più possibile perché so che se riuscirò a giocare tanto, potrò migliorare”