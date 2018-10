Bologna-Torino 2-2, incredibile al Dall'Ara: Calabresi realizza il pareggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Incredibile a Bologna, dove il Torino si è fatto recuperare due reti dai padroni di casa. Dopo l'1-2 di Santander, ci ha pensato infatti il giovane Arturo Calabresi a firmare il 2-2 al 77'. Rinvio impreciso di Sirigu, Berenguer si lascia anticipare dall'inserimento del difensore, che evita Djidji e si presenta indisturbato in area per trasformare un rigore in movimento. Primo gol in Serie A per Calabresi, ma troppo molle in fase di marcatura il difensore granata.