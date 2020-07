Bologna-Torino il 2 agosto alle 10.25? L'idea per ricordare le vittime della strage del 1980

Il 2 agosto prossimo ricorre il quarantennale della strage alla stazione di Bologna. Quel giorno nel capoluogo emiliano è in programma anche l'ultimo match di Serie A tra la formazione di Sinisa Mihajlovic e il Torino. Una sfida, quella del Dall'Ara, che potrebbe essere ininfluente per la classifica di ambo le squadre e così, stando a quanto riportato da Tuttosport le due società starebbero valutando, di comune accordo, di scendere in campo per onorare l'anniversario di questa terribile tragedia, di scendere in campo con fischio d'inizio alle ore 10.25, ovvero nell'orario esatto in cui avvenne l'esplosione che costò la vita ad 85 persone e il ferimento di altre 200.

Una idea, questa, che andrebbe così a colmare il vuoto lasciato dall'impossibilità di effettuare il consueto corteo e la commemorazione davanti alla stazione di Bologna a causa delle limitazione anti-Covid.