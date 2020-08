Bologna-Torino, le formazioni ufficiali: Miha lancia Juwara, Zaza in tandem con Belotti

Bologna e Torino scenderanno in campo alle 20:45 per un match che significa poco in chiave classifica, ma che sarebbe comunque importante vincere. Entrambe le formazioni arrivano infatti da un periodo delicato (solo una vittoria nelle ultime otto sfide per tutte e due le compagini) e vogliono provare a invetrire la tendenza, chiudendo al meglio il campionato. Tra le fila feline chance da titolare per Juwara. Tra le fila granata spazio a Zaza in tandem con Belotti.

Di seguito le scelte dei due tecnici:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Medel, Denswil; Svanberg, Schouten; Juwara, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic

TORINO (3-4-1-2): Rosati; Izzo, Bremer, Djidji; Berenguer, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza. All.: Longo