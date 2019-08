© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Viste le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi fissati per il centrocampo, il Bologna studia il profilo di Adrien Tameze del Nizza, mediano camerunense nato e cresciuto in Francia e pertanto comunitario. Un elemento tornato d’attualità quasi all’improvviso, rivela il Corriere di Bologna quest'oggi, perché fino a ventiquattro ore fa il giocatore sembrava promesso sposo dello Spartak Mosca: il Nizza aveva accettato l’offerta russa da dieci milioni di euro più due di bonus, ma l’offerta di ingaggio da due milioni di euro a stagione è stata rifiutata da Tameze, che vuole restare in uno dei cinque top-campionati europei.