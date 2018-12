© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, l’idea da perseguire in casa Bologna sarebbe quella di un rinforzo per reparto da decidere con il tecnico, che dunque gode della fiducia a più riprese proclamata ai media. Torna in auge l'idea Gaston Ramirez, a segno da ex in Sampdoria-Bologna e che i tifosi felsinei conoscono benissimo.