Bologna tra nuove maglie, abbonamenti e mercato

È una settimana importante quella che attende il Bologna, di fatto la prima della stagione 19-20. Oggi verranno presentate le nuove divise, domani toccherà alla campagna abbonamenti e infine giovedì primo raduno a Casteldebole per le visite mediche. Sono i primi passi di un’annata molto attesa da ambiente e tifosi dopo le promesse di Joey Saputo e la conferma in panchina di Sinisa Mihajlovic. Lo spavento della retrocessione è stato grosso e la società sta lavorando sul mercato per evitare di ricadere in una durissima lotta salvezza.

La cosa che balza maggiormente agli occhi è la differenza di obiettivi rispetto ad un anno fa; non tanto sul piano delle qualità dei singoli, quanto sulla visione complessiva. Il Bologna ha preso o sta seguendo giocatori coerenti con l’idea di calcio del suo allenatore: 12 mesi fa non fu così. Ad Inzaghi che voleva esterni a tutta fascia e attaccanti contropiedisti per poter difendere e ripartire, vennero presi altri tipi di giocatori. Poi l’attuale allenatore del Benevento ci mise molto del suo ma questa è un’altra storia.

Adesso invece un allenatore che vuole una squadra fisica, aggressiva, abile palla al piede si ritroverà giocatori di questo tipo. Dopo Bani questa può (e in un certo senso deve, per non rischiare di veder sfumare gli obiettivi principali) essere la settimana di Tomiyasu e Denswil per completare il pacchetto centrale. Poi toccherà al centrocampista giovane di prospettiva a basso costo (Jerdy Schouten è in vantaggio con almeno un paio di giri di vantaggio sugli altri) e possibilmente all'esterno offensivo che faccia da alternativa sia a Orsolini che a Sansone (anche qui c'è uno in fuga solitaria ed è Skov Olsen); così il mercato sarà già in via di definizione se non altro dal punto di vista quantitativo. L’obiettivo della dirigenza è quello di partire l’11 per Castelrotto, sede della prima fase del ritiro precampionato, con la rosa mancante solo di un paio di elementi: anche per questo è lecito attendersi in questa settimana un'accelerata sulle operazioni già avviate.