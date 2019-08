Bologna, trattativa con il Flamengo: nel mirino il colombiano Cuellar

Novità sul mercato del Bologna raccontate da Il Corriere dello Sport. Il club emiliano sarebbe su Gustavo Cuellar. Il centrocampista colombiano gioca nel Flamengo e la trattativa per portarlo in rossoblù sarebbe concreta. La valutazione è di 8 milioni di euro, cifra che pare alla portata del Bologna. In Brasile piace anche Gustavo, punta classe '94 del Corinthians ma a Casteldebole non confermano.