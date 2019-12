Bologna, tre acquisti per gennaio: Mihajlovic vuole un attaccante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic ha richieste ben precise per il mercato invernale del Bologna, che non potrà prescindere da tre innesti, uno per ruolo: quindi un difensore centrale, un centrocampista (che sarà Nicolas Dominguez) e un attaccante. Inutile dire, ma il Corriere dello Sport lo sottolinea, che il sogno sarebbe sempre Zlatan Ibrahimovic. Mihajlovic conta ancora sul sì, nonostante le voci su un imminente ritorno al Milan.