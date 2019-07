© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bologna attende di capire la volontà di Erick Pulgar. Il Corriere di Bologna scrive che il cileno è l'oggetto del desiderio di numerose società italiane e straniere. Il problema è sempre quello della clausola rescissoria fissata a 12 o 15 milioni di euro, secondo il livello del potenziale acquirente nel ranking Uefa. Se Pulgar dovesse accettare la corte di una delle pretendenti (Napoli, Siviglia ed Arsenal le più agguerrite) allora la caccia al centrocampista già in atto da diverse settimane si amplierà a due nomi.

Gli obiettivi per il centrocampo - Piacciono Pedro Obiang del West Ham e Nicolas Dominguez del Velez, obiettivi differenti per età e caratteristiche ma ugualmente onerosi, potrebbero non essere quindi più nomi alternativi ma complementari per definire il nuovo centrocampo del Bologna.