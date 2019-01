© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna, dopo il cambio in panchina, vuole regalare al nuovo tecnico Sinisa Mihajlovic i rinforzi giusti per centrare il difficile obiettivo della salvezza. Oltre ad Alen Halilovic, già cercato negli ultimi giorni da Di Vaio e Bigon, c'è l'interesse anche per Simone Edera, che l'allenatore serbo ha fatto esordire in Serie A con il Torino, e Dusan Basta, fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi alla Lazio.