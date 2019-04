Bologna, tre punti che danno morale. Ma ora sarà vietato sbagliare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è stata la versione migliore del Bologna di Sinisa Mihajlovic, ma stasera contava solo il risultato. E i tre punti sono arrivati, al termine di una partita combattuta, contro un avversario mai domo, capace di dare filo da torcere alla formazione di casa per oltre un'ora di gioco. Il rotondo 3-0 rifilato al ChievoVerona permette ai rossoblù di scavalcare l'Empoli in quartultima posizione e guardare alle prossime partite con maggiore fiducia.

Un successo ottenuto grazie alle maggiori motivazioni e agli episodi, che nel primo tempo non hanno favorito Palacio e soci, sfortunati in diverse circostanze; nella ripresa, però, la musica è cambiata e la sorte ha sorriso al Bologna: due rigori nell'arco di pochi minuti (sono cinque nelle ultime cinque partite), che testimoniano una maggiore incisività della squadra in fase offensiva, grazie anche all'apporto dei rinforzi di gennaio. Sansone e Soriano non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale, ma anche a mezzo servizio riescono a essere fondamentali in un sistema di gioco che ne esalta le caratteristiche. Il tecnico serbo ha cambiato il volto e la mentalità dei felsinei, che volano grazie alla freddezza di Pulgar, implacabile dagli 11 metri, e a una ritrovata solidità difensiva, con la coppia Danilo-Lyanco sempre più affiatata. Vincere non è mai facile, ma sono le partite sulla carta più semplici a presentare le maggiori insidie. In attesa di esami più probanti, il Bologna può decisamente sorridere e concentrarsi con maggiore serenità sui prossimi impegni. Vietato sbagliare, da adesso in poi.