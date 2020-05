Bologna, tutti negativi i tamponi della seconda tornata. Da oggi Palacio in gruppo

vedi letture

Secondo giro di tamponi in casa Bologna tutti con esito negativo. Questo è quanto pubblicato da La Gazzetta dello Sport questa mattina che parla anche del prossimo set di test già fissati fra qualche giorno così come quelli sierologici. Intanto, sul fronte degli allenamenti, è atteso per oggi il ritorno in gruppo di Rodrigo Palacio