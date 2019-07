Bologna, tutto fatto per Helander in Scozia: affare da 5 mln di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filip Helander (26) saluterà a breve il Bologna a titolo definitivo per circa cinque milioni di euro. Il Corriere dello Sport scrive della cessione imminente al Glasgow Rangers di Steven Gerrard, con i felsinei che si assicureranno una plusvalenza di tre milioni di euro. Lo svedese ex Verona nella scorsa stagione ha collezionato venti presenze in Serie A e tre in Coppa Italia; Sinisa Mihajlovic avrebbe voluto trattenerlo nella sua rosa ma l'offerta era troppo allettante - per le casse del club ma anche per il ragazzo - per poter frenare la trattativa.