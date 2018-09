Bologna-Udinese, le formazioni: torna Santander. Pussetto dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna ritrova Federico Santander dal 1’. Il Ropero è una delle novità rispetto alla gara contro la Juventus nell’undici proposto oggi da Filippo Inzaghi per il lunch match contro l’Udinese. In difesa si rivede De Maio, a centrocampo Svanberg con Krejci che torna nel suo ruolo abituale di esterno. L’Udinese invece conferma in blocco la difesa vista contro la Lazio, mentre sull’esterno di centrocampo Pussetto subentra a Machis e a centrocampo Behrami rileva Barak. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander. Allenatore: Inzaghi.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez.