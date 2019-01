© foto di Federico Gaetano

Ultima occasione per Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna. Il tecnico è in bilico ormai da tempo e la società ha dato l'ultimatum: se non dovesse vincere a Ferrara contro la SPAL, in una gara che varrà un bel pezzo di salvezza, anche alla luce della sconfitta nella sfida di andata al Dall'Ara, l'allenatore sarà esonerato. A riportarlo è il Corriere di Bologna.