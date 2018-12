Bologna, un 2018 da brividi. A Inzaghi serve un miracolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zero vittorie in trasferta nel 2018, appena sei successi totali in 33 partite disputate nell'anno solare. Numeri da brividi per il Bologna, che ha cominciato la stagione con entusiasmo e ben altre ambizioni, ma che si sta scontrando con una realtà molto diversa dalle aspettative. Pippo Inzaghi ha accettato con entusiasmo di raccogliere la pesante eredità di Roberto Donadoni, un allenatore a cui i tifosi hanno spesso rimproverato - così come alla società e ai calciatori - un eccessivo rilassamento nelle ultime giornate degli scorsi campionati, in cui i felsinei avevano dato l'impressione di mollare dopo aver conquistato la salvezza con largo anticipo.

Quest'anno, se le cose dovessero continuare su questa falsariga, raggiungere l'obiettivo sarà parecchio più complicato. E le colpe non sono soltanto dell'ex tecnico di Milan e Venezia, che però, come nella precedente esperienza su una panchina di Serie A, sembra far fatica a trovare soluzioni per uscire dalla crisi di gioco e risultati. Il match di stasera è l'emblema del momento delicato vissuto dal Bologna ed è da dimenticare per tanti motivi: dai regali difensivi alle pochissime occasioni create, sono emersi tutti i limiti di una formazione che sembra anche costruita male per il 3-5-2 tanto caro a SuperPippo. A cui ora serve un miracolo per arrivare allo scontro-salvezza contro l'Empoli e conquistare i tre punti.