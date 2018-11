Bologna, un'alternativa a Palacio e un difensore le priorità per gennaio

Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Bologna a gennaio avrà due priorità per rinforzare la squadra. La prima è una seconda punta, un'alternativa al 36enne Rodrigo Palacio. La seconda, invece, un centrale di difesa visto che quello dei gol subiti è uno dei problemi principali della squadra allenata da Filippo Inzaghi.