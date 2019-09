Bologna, un mercato soddisfacente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sessione estiva di mercato 2019 per il Bologna è stata improntata all’insegna della continuità. La priorità era mantenere il più possibile l’11 base che nella seconda parte della stagione scorsa aveva fatto faville e così è stato. La prima mossa è stata riscattare Orsolini e Soriano, oltre Sansone che era obbligatorio: è un'operazione di cui ci si "dimentica" perché avvenuta nelle primissime fasi del mercato ma va certamente inserita nel computo.

I giocatori andati via erano pressoché impossibili da trattenere, visto che Lyanco era in prestito secco e Pulgar aveva voglia di continuare altrove. Al loro posto sono arrivati Denswil e Medel: il primo sta procedendo un po’ a rilento nel suo processo di ambientamento nel calcio italiano, il secondo è una garanzia di affidabilità (basti pensare che non ci sono state remore nel buttarlo dentro contro la SPAL dal 1’ due giorni dopo il suo arrivo). L'acquisto di Bani dà più solidità alla panchina rispetto al passato; sono poi arrivati due giovanotti di belle speranze come Schouten e Skov Olsen, che devono ancora assaggiare il campo ma per i quali la fiducia della società è elevata. Infine Takehiro Tomiyasu da oggetto semi-sconosciuto è diventato rapidamente il terzino destro titolare, dimostrando grande duttilità e capacità tecniche non da poco: due partite sono bastate per candidarlo ad acquisto dell'anno.

È mancato forse il colpo da 90, quello che accende la fantasia per usare le parole di Walter Sabatini. Un colpo che sarebbe dovuto arrivare in attacco ma, tra la volontà di puntare sugli attaccanti in rosa e la mancanza di offerte ritenute valide, è rimasta una strada non percorribile. Il colpo grosso potrebbe rivelarsi Nicolas Dominguez, centrocampista sul cui futuro roseo in tanti sono pronti a scommettere: arriverà quasi certamente a gennaio dopo essere stato acquistato dal Velez.

In uscita, a parte Paz, sono stati piazzati tutti gli esuberi e non era così scontato che accadesse. Insomma un mercato che può lasciare soddisfatti i tifosi del Bologna, aspettando ovviamente la riprova del campo.