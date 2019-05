Bologna, un sì al quadrato. Se resta Mihajlovic, si convince anche Palacio

© foto di Giacomo Morini

Sinisa Mihajlovic legato a Rodrigo Palacio, ma anche l'inverso. Il futuro dell'attaccante sembra collegato a doppio filo al tecnico serbo secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport: in scadenza di contratto a giugno, "El Trenza" ha in mente di far pendere la bilancia verso il rinnovo a Bologna proprio se Miha rimarrà. Se il serbo resterà, aumenteranno le possibilità di un Don Rodrigo ancora bolognese.