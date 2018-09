Bologna, uomini contati in mediana. Ipotesi 4-4-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emergenza a centrocampo per il Bologna in vista del match di questa sera contro la Juventus. Visto il risicato numero di calciatori a disposizione per la mediana, Filippo Inzaghi starebbe valutando l'ipotesi di un cambio di modulo: dal 3-5-2 al 4-4-2. Qualora fosse confermata questa variazione i felsinei si dovrebbero presentare all'Allianz Stadium con Skorupski in porta, difesa con Mbaye, De Maio, Danilo e Dijks. A centrocampo invece Mattiello e Krejci verrebbero impiegati come esterni e il tandem Dzemaili-Nagy al centro. In attacco sicuro Okwonkwo l'altra maglia se la giocheranno fino alla fine Destro e Falcinelli.