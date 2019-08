Bologna, valutazioni in corso: Dominguez da priorità a opzione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolas Dominguez da priorità a opzione per il centrocampo. Come scrive la 'Repubblica edizione Bologna' oggi in edicola, il regista del Velez Sarsfield - considerato adatto a un centrocampo a tre piuttosto che a due - non è più in cima alla lista delle preferenze del Bologna che deve sostituire Pulgar e acquistare entro il 2 settembre almeno due mediani.

La società emiliana s'è presa qualche giorno di tempo prima di scogliere le riserve sui rinforzi in mezzo al campo per la prossima stagione