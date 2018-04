Bologna, Verdi al 45': "Il gol è anche per Donadoni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Verdi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il gol è importante perché abbiamo sbloccato il risultato, ma c'è da migliorare perché in queste partite rischi tantissimo se non le chiudi. Donadoni? Noi gli vogliamo davvero bene, è una persona squisita e anche in settimana ci ha tenuti tranquilli. Questo gol è anche per lui sicuramente".