Bologna, Verdi: "Con Fiorentina e Inter ripartiamo dai 70' col Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Bologna Simone Verdi ha parlato del campionato dei rossoblù e non solo: "Sto bene, con il Napoli ho giocato la prima vera buona partita. Partenza? Le prime due gare sono andate bene, un buon pari col Torino e la vittoria importante a Benevento. Fiorentina ed Inter? Dobbiamo ripartire dai primi 70' fatti alla grande col Napoli. Quel risultato (0-3) è bugiardo, abbiamo tenuto testa bene. La squadra mi sembra superiore, ci siamo rinforzati in difesa, uno come De Maio ha personalità, è importante per lo spogliatoio". Sugli obiettivi: "Salvarci il primo possibile e poi vedere. Per fare un risultato tipo quello dell'Atalanta serve il gruppo e loro lo avevano. A livello personale migliorarmi e superare i sei gol della passata stagione".