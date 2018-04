Bologna, Verdi il gran rifiuto ad un addio solo rimandato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo scorso gennaio il nome di Simone Verdi ha animato le cronache di mercato in chiave Napoli per molti giorni. Troppi se si considera che il corteggiamento partenopeo all'attaccante non è andato a buon fine. L’ex prodotto del settore giovanile del Milan ha scelto di rimanere a Bologna per continuare il suo percorso di crescita nella città che gli ha dato modo di esplodere ma soprattutto guidare la formazione di Roberto Donadoni verso l’obiettivo della salvezza. La prossima estate, a campionato ultimato, però, le cose possono cambiare. Inter, Siviglia, Leicester e Watford sono solo alcune delle società che si sono già fatte avanti per il giocatore. L’idea del Bologna è quella di far scattate un’asta per Verdi che possa finanziare il prossimo mercato estivo. E chissà che il Napoli non possa tornare in gioco.