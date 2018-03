Bologna, Verdi: "Non è una questione di stimoli, dobbiamo fare di più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Verdi è intervenuto in zona mista dopo la sconfitta rimediata dal Bologna in casa contro l'Atalanta: "La partenza è stata buona specialmente perché siamo riusciti a prenderli alti, nella ripresa invece il calo fisico è stato evidente, le possibilità in contropiede non sono state sfruttate a dovere e dopo il gol non ce la siamo proprio più giocata. La classifica dice che abbiamo 33 punti e di sicuro significa che ad oggi ci meritiamo questo, ma noi vogliamo arrivare più su ed evidentemente quello che stiamo facendo non basta. Non può essere una questione di stimoli perché ci sono tanti giovani in questo gruppo che vogliono costruirsi un futuro importante e il domani passa inevitabilmente da quello che si dimostra oggi”.