Bologna, Verdi: "Rimanere qui è stata la scelta giusta"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Bologna Simone Verdi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: "Il rigore? E' una cosa che provo tutti i giorni in allenamento, mi è andata bene".

Rifaresti la scelta di rifiutare il Napoli?

"Certo. Sennò non avrei scelto di rimanere a Bologna. E' stata la scelta giusta, in questo momento non cambio idea perchè qui ho la possibilità di crescere. Ora finiamo bene il campionato e poi vediamo che succederà".

Bologna senza obiettivi?

"Ho molti compagni che si giocano un posto per andare al Mondiale. Io ho un obiettivo importante di arrivare a 10 gol e noi vogliamo raggiungere l'undicesimo posto e migliore i punti dell'anno scorso".

Cosa vi è mancato stasera?

"E' entrato Douglas Costa e ha spaccato la partita. E' un campione, non sono io che devo dirlo ma è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto un gran primo tempo ma era impossibile reggere così perchè eravamo troppo schiacciato".