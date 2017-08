Bologna, Verdi tentato dal Napoli. I felsinei sparano alto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come già scritto ieri, Il Mattino torna su Simone Verdi obiettivo del Napoli. Attualmente in Germania per l'Audi Cup, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli potrebbe incontrare Riccardo Bigon al suo ritorno in Italia. Il Bologna non intende privarsi del suo gioiello, al punto da chiedere 25 milioni di euro. Intanto gli agenti del giocatore sono già stati contattati dal Napoli. Resta in piedi la pista Zinchenko.