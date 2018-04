Bologna, Verdi via in estate. Inter leggermente avanti al Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue il duello a distanza fra Inter e Napoli per Simone Verdi. L'attaccante del Bologna, dopo il no agli azzurri a gennaio, in estate molto probabilmente cambierà aria e secondo SportMediaset Ausilio e Giuntoli saranno i due contendenti più accreditati. Al momento, per l'emittente, appare in vantaggio l'Inter nella corsa al talento rossoblù.