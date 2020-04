Bologna, verso la ripresa: all'appello manca solo Danilo

Il Bologna attende tranquillamente il via libera per la ripresa degli allenamenti. La serenità del club è dovuta a due fattori: le caratteristiche del centro tecnico di Casteldebole, ottimale sotto tanti punti di vista per rispondere alle esigenze igienico-sanitarie; nessuna preoccupazione nel dover inseguire i propri tesserati in giro per il mondo.

Tutti i giocatori che, con il permesso della società, si sono allontanati tornando ai propri paesi d'origine infatti sono rientrati in città con l'unica eccezione di Danilo. Il difensore brasiliano si trova attualmente in patria ed ha atteso indicazioni dal club per organizzare il viaggio di ritorno, organizzato in un primo momento per questa settimana. Danilo è comunque atteso lunedì 4 per poter tornare dunque a disposizione appena sarà possibile riprendere gli allenamenti.

A Bologna manca anche Sinisa Mihajlovic, il quale naturalmente ha una situazione ben diversa rispetto agli altri membri dello staff e ai giocatori. Il serbo è nella sua casa a Roma, smanioso di ricominciare: il suo ritorno nel capoluogo emiliano avverrà nel più breve tempo possibile dal momento in cui avrà il via libera.