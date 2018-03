Bologna, via Verdi e Destro per puntare un attaccante top

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, il Bologna sta pianificando un paio di cessioni di primo piano per ottenere i milioni da poter investire nel mercato in entrata. Simone Verdi e Mattia Destro dovrebbero lasciare Casteldebole, facendo fruttare più o meno 30 milioni di euro, soldi che verranno poi investiti su una nuova punta da regalare a Donadoni. In questo senso Gabbiadini resta il primo nome, anche se il Southampton continua a chiedere non meno di 20 milioni. Lapadula è un'alternativa e costa circa 10 milioni di euro. Infine Facundo Ferreyra, che costerebbe solo d'ingaggio ma che è molto corteggiato in Italia e all'estero.