Bologna, Vignato: "Felice per il gol a San Siro, ma avrei preferito vincere"

Il gol oggi contro l’Inter, l’attaccante del Bologna Emanuel Vignato ha parlato così a Sky Sport dopo il ko subito a San Siro: “In quasi tutte le partite sto subentrando e sto cercando di dare il meglio per portare la squadra alla vittoria, è chiaro che oggi sono felice per il gol, ma avrei preferito vincere. I ruoli li ho provati un po’ tutti, sia al Bologna che al Chievo. Non ce n’è uno che preferisco, mi trovo bene in tutti i ruoli. Cerco di fare il massimo ovunque mi metta il mister”.

È un gol per dire che vuoi giocare di più?

“A chiunque piacerebbe giocare tutta la partita. Non è possibile perché si gioca solo in undici, ma io cerco di dare comunque il massimo quando vengo schierato per cercare di avere più spazio nella partita successiva. Mio fratello? È forte anche lui, speriamo di vederlo presto tra i grandi. Insieme potremmo giocare benissimo, anche lui non è una punta centrale”.