Bologna, Vignato: "Meritavamo un punto. Se continuiamo così, i risultati arriveranno"

Emanuel Vignato, attaccante del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Napoli: “Una buona prestazione contro una squadra molto forte, nel finale abbiamo avuto l’occasione per pareggiare, un punto sarebbe stato meritato. Sfortunatamente non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato palla a terra e creato qualche occasione ma come in altre partite è mancata un po’ di lucidità nella finalizzazione. Sicuramente ci manca qualche punto in classifica, ma se continuiamo a giocare così sono sicuro che i risultati cominceranno ad arrivare”.