Bologna vola con Orsolini: 2-1 sull'Udinese il finale. Seconda gioia interna

Bologna-Udinese finisce 2-1: vantaggio friulano con Pussetto, pareggio di Santander. Orsolini segna il gol della vittoria

Seconda vittoria consecutiva del Bologna al Dall'Ara: dopo la Roma, anche l'Udinese cede il passo allo stadio rossoblù. La firma decisiva è quella di Riccardo Orsolini: all'ex Ascoli bastano quattro minuti per ringraziare Inzaghi e siglare la rete della vittoria. Fin lì, partita divertente nel primo tempo e più nervosa nella ripresa, con il Bologna tutto sulle spalle di Federico Santander e l'Udinese incentrata sul talento cristallino di Rodrigo De Paul. Sono loro i protagonisti dei due gol che caratterizzano il primo tempo (anche se quello dell'Udinese lo segna Pussetto), sono loro i giocatori di maggior qualità delle rispettive squadre. Una vittoria molto importante in ottica salvezza per il Bologna, che non nasconde le tante difficoltà dei felsinei in entrambe le fasi, ma un po' di polvere la manda comunque sotto il tappeto. L'Udinese può rammaricarsi per aver condotto per larghi tratti la gara e poi dover tornare a casa con un pugno di mosche in mano.

TORNA IL ROPERO, VELAZQUEZ CAMBIA QUALCOSA

Al fischio d'inizio l'Udinese ha il doppio dei punti del Bologna, ma nell'ottica della stagione è sostanzialmente uno scontro diretto. Ragion per cui entrambi gli allenatori schierano il miglior undici: Inzaghi trova il ropero Santander, che fa coppia con Falcinelli, uno dei pochi a salvarsi contro la Juve nell'infrasettimanale. Velazquez conferma quasi in toto lo schieramento della gara contro la Lazio, ma l'inserimento di Behrami al posto di Barak suggerisce maggiore prudenza.

L'UDINESE PARTE MEGLIO, MA AL BOLOGNA MANCA UN RIGORE -

Parte meglio la squadra friulana, più rodata sia in fase difensiva che offensiva. Buon possesso e ottimo giro palla, il primo tiro è di Mandragora al 7' ma non inquadra lo specchio. Parte meglio l'Udinese, ma al quarto d'ora il Bologna vede negarsi un rigore solare: contatto fra Troost-Ekong e Svanberg in area friulana, Manganiello non concede il rigore neanche dopo la chiamata del VAR e probabilmente sbaglia. Archiviata la polemica, riparte l'Udinese: De Paul disegna e Lasagna spreca al 20'. Poi è lo stesso argentino a costruirsi due occasioni da gol: è il migliore dei suoi in questi primi minuti, e l'Udinese si conferma in salute, al contrario dei padroni di casa.

UN GOL ARGENTINO PER I FRIULANI...

È sempre De Paul, il più cercato dai compagni, a costruire il gol del vantaggio: lancio dalla trequarti, Krejci difende male su Pussetto che viceversa è bravo sia nel controllo che nell'esecuzione. 1-0 Udinese, l'asse tutta argentina fra il 10 e il 23 di Velazquez funziona alla perfezione. Bene i bianconeri, anche a prescindere dal risultato.

... E UNO PARAGUAIANO PER I FELSINEI -

Il Bologna è invece molto estemporaneo: qualche fiammata, la squadra di Inzaghi si affida soprattutto ai suoi avanti. E al Ropero Santander: è lui a portare in pareggio la gara, a pochi minuti dall'intervallo. Gran gol del paraguaiano, che conferma l'impressione data nelle prime uscite: lotta tanto, ma non è soltanto spallate. Le squadre vanno negli spogliatoi sull'1-1 e con la bella stecca di Santander negli occhi.

RIPRESA NERVOSA -

Al rientro negli spogliatoi, le due squadre combattono tra la voglia di vincere e la paura di perdere un punto che tutto sommato farebbe comodo a entrambe. Lo spartito è più o meno lo stesso dei primi 45': il Bologna si aggrappa a Santander e a qualche sortita di Svanberg, l'Udinese costruisce ma non riesce a concretizzare. Lo stesso Svanberg mette in chiaro il leit-motiv della seconda frazione di gioco: le ammonizioni. I giocatori alzano il livello dell'agonismo e un Manganiello ampiamente insufficiente non si fa pregare, sventolando cartellini gialli a destra e a manca. Partita che si fa più nervosa e anche più brutta e scivola via senza grandissime occasioni.

E POI ENTRA ORSOLINI -

Inzaghi aspetta tanto per cambiare le carte in tavola, ma lo fa nel modo giusto: al 78' butta dentro Orsolini, che quattro minuti rompe gli equilibri e batte Scuffet. Bologna in vantaggio: meritato, a dirla tutta, per la buona reazione dei padroni di casa e anche per un momento complicato dell'Udinese che dopo aver costruito parecchio non è riuscito a concretizzare la mole di gioco prodotta. È Orsolini la stella del finale: dopo il gol colpisce anche un palo che avrebbe chiuso la contesa e poi fa impazzire la difesa di Velazquez. Cosa sarebbe successo se fosse entrato prima? Non è dato saperlo, ma un quarto d'ora gli è bastato per la seconda vittoria in campionato del Bologna.

Il tabellino -

BOLOGNA-UDINESE 2-1 (42' Santander, 82' Orsolini; 32' Pussetto)

Ammoniti: 47' Svanberg, 58' Nagy nel Bologna; 54' Pussetto, 69' De Paul, 72' Behrami, 90' Machis nell'Udinese.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg (dal 79' Orsolini), Nagy, Dzemaili, Krejci (dal 62' Dijks); Falcinelli (dal 75' Okwonkwo), Santander. Allenatore: Inzaghi.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami (dall'84' Machis); Pussetto (dal 57' D'Alessandro), Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna (dal 64' Teodorczyk). Allenatore: Velazquez.