Bolt: "Per una staffetta 4x100 sceglierei Bale, Ronaldo e Mbappe"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Lunga intervista rilasciata da Usain Bolt al sito della FIFA. Il pluricampione olimpico giamaicano ha parlato della sua breve parentesi nel calcio professionistico e di vari temi attuali: "Adoro giocare, ma ho altri impegni e non potrei dedicare il tempo necessario a questa nuova carriera. Continuerò a scendere in campo in partite di beneficenza. Non so dove sarei potuto arrivare, non mi pento di nulla e non cambierei nulla".

Chi scegli tra Messi e Ronaldo?

"Sono due geni, ma sono un fan di CR7. Ammiro la sua capacità di riuscire a vincere in Paesi diversi: lo ha fatto in Inghilterra, in Spagna e in Italia. Ora ci sono tanti giovani promettenti, da Mbappé a Sancho. Il Pallone d'Oro? Da tifoso del Manchester United voterei per Ronaldo, ma forse è arrivato il momento di Van Dijk".

Cosa pensi dei tuoi amici, Leon Bailey e Raheem Sterling?

"Sterling con Guardiola è migliorato tanto, è fantastico. La sua unica colpa è quella di giocare nella squadra di Manchester che non indossa la maglietta rossa. Bailey ha un futuro radioso davanti a sé. Nel gruppo con Juventus e Atletico avrà occasione di farsi notare".

Con quali calciatori correresti una staffetta 4x100?

"Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Kylian Mbappé".