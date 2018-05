Bomba Le Parisien - Il PSG offre due anni a Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le Parisien sgancia la bomba sul possibile futuro di Buffon. Il giornale parigino parla di un contatto tra Paris Saint Germain e il portiere italiano, con la proposta per un biennale per cercare di vincere la Champions League. Buffon sarebbe anche un'icona per il club de La Ville Lumiere, come cercato più volte da parte degli sceicchi.