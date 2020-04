Bomber d’Europa, che giro! Inter protagonista

La prossima sessione di mercato vedrà senza dubbio gli attaccanti come assoluti protagonisti. Tanti i nomi che stanno occupando le pagine di cronaca calcistica nelle ultime settimane, anche con profili altisonanti nonostante la crisi economica che certamente influenzerà la prossima sessione di trattative. In Italia la squadra più interessata a questo giro d’orizzonte è l’Inter, complice il sempreverde ma mai concretizzato interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Difficile, se non impossibile che i blaugrana decidano di pagare per intero la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, ed i nomi inseriti come possibili contropartite non stuzzicano il club milanese. Contatti sospesi e prospettive di permanenza per l’argentino, a patto che arrivi l’agognato rinnovo. Tra i nomi che spiccano c’è quello di Timo Werner, in odore di addio al Lipsia e lusingato dai contatti con i principali club del continente. Ci pensa anche la Juve, specie se fosse confermato l’addio di Gonzalo Higuain alla Vecchia Signora. Chi può lasciare il suo attuale club è anche Aubameyang, che ha interrotto le trattative per il rinnovo con l’Arsenal e sembra in cerca di nuovi stimoli che lo potrebbero portare anche nel nostro campionato. Un torneo al quale l’Inter spera che sia pronto a dire definitamente addio Mauro Icardi, a patto che il Psg sfrutti il mese necessario per riscattarne il cartellino a 70 milioni di euro. Sempre in casa Psg va monitorato il profilo di Cavani, sempre in sospeso tra l’addio ai parigini ed il colpo di scena che potrebbe portare al rinnovo, mentre per Neymar la prospettiva di un ritorno nella Liga (sponda Barça o Real) ha decisamente perso quota. Insomma, scenari in divenire che potrebbero ridisegnare il futuro delle linee avanzate in Italia e non solo.