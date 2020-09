Bomber e incastri: la settimana di fuoco prende forma

Nonostante l’apparente mancanza di fondi per poter organizzare una sessione di mercato scoppiettante, il giro di attaccanti che sta per verificarsi è contraddistinto da un copione appassionate e degno dei migliori bestellers estivi nella categoria thriller. Quelle letture appassionanti che tengono incolati gli occhi e l’attenzione di chi vi si immerge, in attesa di uno scontato ma comunque sorprendente colpo di scena. E così, la strada che l’Inter e Lautaro Martinez hanno intrapreso per ripromettersi reciproca fedeltà, è stata lunga e tortuosa ma comunque conclusa dalla fumata bianca sancita dalla visita in sede dei suoi agenti, con una promessa di matrimonio da concretizzare a mercato finito.

La suspense, allora, è totalmente concentrata nell’intreccio sull’asse Roma-Napoli-Torino che sta per dare i propri effetti scaturiti dal colpo di scena di sabato pomeriggio. Da un lato il corteggiamento datato della Juventus nei confronti di Dzeko dopo avere prima illuso e poi spezzato metaforicamente il cuore di Milik. Dall’altro l’accordo tra Roma e Napoli per il trasferimento del polacco tradito, ed ancora reticente nel dare il suo assenso al trasferimento all’ombra del Colosseo. Insomma tessere da incastrare con attenzione, per fare in modo che non si spostino le altre che sembrano avere trovato la loro collocazione. Senza contare che i giri d’orizzonte non sono terminati: che dalla Spagna ci sono almeno due bomber di razza che attendono solo un cenno da parte della Vecchia Signora per fiondarsi a Torino e che in Italia l’Inter è sempre alla ricerca di un attaccante di scorta per completare il reparto. Le ultime idee portano all’evergreen Llorente e a quel Giroud che piaceva già a gennaio e che è reduce dall’aver smentito in maniera categorica ogni genere di accostamento recente alla Juventus. Un intreccio da thriller, di cui non vediamo l’ora di leggere in anteprima i capitoli a seguire.