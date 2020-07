Bomber inaspettato. Rebic segna ogni 100 minuti, il Milan lo vuole acquistare

A dicembre scorso Ante Rebic è stato ad un passo dal tornare in Germania. Il rapporto con Stefano Pioli non era ancora decollato e l’esperienza al Milan sembrava essere fallimentare. Poi la svolta dopo le feste natalizie, e la voglia di giocarsi al massimo questa grande chance in rossonero. Ante Rebic da gennaio ad oggi non si è più fermato, segnando 12 gol in 1310 minuti complessivi tra campionato e Coppa Italia, per una media di un centro ogni 109' nel 2020. Ma non è solo decisivo in area di rigore, è un giocatore fastidioso da marcare, forte fisicamente e mentalmente, spalla ideale per Ibrahimovic. Dopo aver segnato l’undicesima rete in serie A, il tecnico del Milan Stefano Pioli lo ha elogiato: “Per i numeri che ha è già un top player. Sta mettendo in campo una fisicità e una qualità straordinaria”.

Rebic è un trascinatore e il Milan sta studiando la formula migliore insieme all’Eintracht Francoforte per acquistarlo definitivamente. Il prestito biennale assicura ai rossoneri la permanenza anche l’anno prossimo, ma il Milan e la società tedesca vorrebbero intavolare uno scambio alla pari, in cui Rebic resti in rossonero e Andrè Silva (di proprietà del Milan) rimanga in Bundesliga. Le valutazioni dei due giocatori al momento non combaciano anche perché l’Eintracht dovrà corrispondere il 50% della futura rivendita del giocatore alla Fiorentina, per effetto di una clausola inserita nel contratto del croato al momento dell’acquisto nel 2018. Il Milan e la sua vecchia squadra sono in contatto per trovare la quadra su una valutazione che accontenti entrambe le parti.