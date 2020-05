Bonaccini (pres. Emilia Romagna): "Non giudico Spadafora, ma il calcio muove miliardi"

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, è stato il primo governatore a dare il via libera agli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra, dando il via a un movimento a cascata che ha portato oggi alla riapertura dei centri sportivi anche per il calcio. Ospite de La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento, commenta le polemiche politiche degli ultimi giorni, a partire dal molto discusso post del ministro Spadafora di ieri sera: “Ha la mia comprensione, si trova a gestire una situazione complicata. Non mi permetto di giudicare, ma bisogna aiutarlo. Lo sport di base è fondamentale, ma i professionisti sono un bene del Paese.

Il calcio muove qualche miliardo di euro, è un patrimonio del Paese, anche se ci sarebbe da discutere su come si sono comportati alcuni presidenti. Come non vedere che il calcio sostiene gran parte dello sport italiano, muove posti di lavoro con tutto quello che gli ruota attorno, tv, giornali, magazzinieri, tutto l’indotto? Per questo mi sono sentito di permettere ai calciatori di allenarsi, in piena sicurezza. Lo sport è coesione sociale, non solo agonismo. Non sono un indovino: mi auguro che si riparta, ma non è certo il mio ruolo dirlo. Vorrebbe dire che la curva epidemiologica sta calando”