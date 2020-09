Bonaventura c'è, Borja Valero quasi. Cosa ha fatto la Fiorentina questa settimana

Settimana importante per la Fiorentina di Rocco Commisso, quella che si sta avviando alla conclusione. I viola hanno portato avanti diverse trattative di mercato, sia in entrata che in uscita, e nelle scorse ore il direttore sportivo Pradé si è presentato in sala stampa per fare il punto della situazione.

Un Jack per Iachini - Dopo qualche ora di attesa in più del previsto, nelle scorse ore la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Giacomo Bonaventura, fresco di svincolo dal Milan. Oltre al colpo in entrata, la società viola ha definito alcune cessioni: Agudelo torna al Genoa per poi passare allo Spezia. Bryan Dabo è un nuovo giocatore del Benevento, mentre Luca Ranieri andrà alla Salernitana. Chiusura con Riccardo Sottil, ufficiale il suo passaggio al Cagliari in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Borja in, Benassi out? Passi in avanti significativi anche per l'uscita di Marco Benassi ed il ritorno dello svincolato Borja Valero. Il centrocampista italiano è ad un passo dal Verona, il suo agente era a Firenze nelle scorse ore per definire i dettagli dell'addio. Una volta certificato, la Viola stringerà per lo spagnolo: per l'ex Inter già pronto un contratto annuale con opzione per la seconda stagione.