Bonaventura e l'addio al Milan: "Lo sapevo dal 1° gennaio. Non ci sono rimasto male"

Dopo l'addio al Milan alla scadenza del contratto, Giacomo Bonaventura ha scelto la Fiorentina per proseguire la carriera. In sede di conferenza stampa di presentazione, il centrocampista è tornato proprio sulla sua partenza dal Milan: "Non ci sono rimasto male. Già dal primo gennaio sapevo che non sarei rimasto. Ho cercato di finire la stagione nel migliore dei modi ma sapevo che sarei andato via".