Bonaventura e la Lazio: perché sarebbe un matrimonio perfetto

Bonaventura sarebbe un acquisto ideale per la Lazio. Classe ’89, di professione centrocampista, è tornato in campo a fine settembre dopo un'operazione al ginocchio, che ha seguito un altro intervento al tendine degli adduttori di due anni fa. In questa stagione ha ritrovato la luce e ha totalizzato 19 presenze, siglando tre gol con il Milan, con cui ha il contratto in scadenza nel 2020. Il presidente Lotito e il ds Tare - che vantano ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola - hanno fiutato l’occasione di prenderlo a parametro zero, anche se di concreto al momento c’è poco.

Oltre l’aspetto economico, ci sono altri motivi che possono indurre a pensare che Bonaventura possa essere il nome giusto da inserire nello spartito di Simone Inzaghi. Che predilige giocatori già pronti, meglio se italiani, che conoscono alla perfezione la Serie A, in modo tale da rendere repentino l’adattamento in squadra. Come accaduto la scorsa estate con Lazzari, acquisto rivelatosi subito utile e azzeccato. Vanta 43 gol e 23 assist nelle sue 242 presenze in Serie A, mentre 5 sono le reti in Coppa Italia e 1 soltanto in Europa League (su 11 presenze): con la maglia azzurra della Nazionale è sceso in campo invece in 13 occasioni. Un bottino niente male che sarebbe potuto essere ancora più roseo se non avesse dovuto affrontare i due infortuni pesanti di cui abbiamo fatto cenno in apertura. Adesso sembra che li abbia messi alle spalle e vuole a tutti i costi recuperare il tempo perduto. Ecco quindi un altro punto a favore di un suo eventuale trasferimento in biancoceleste: le motivazioni. Che nel calcio fanno la differenza e le sue sono altissime. Lotito ripete sempre di volere una squadra affamata e potrebbe vedere in Bonaventura la voglia di riscattarsi dopo un periodo non idilliaco. Se sta bene - e questo è l’unico aspetto da approfondire - può fare la differenza. Tecnicamente non si discute: sa saltare l’uomo, giocare nello stretto e ha un tempo nell’inserimento non comune. Inoltre ha come punto di forza la duttilità tattica: può fare il mediano in un centrocampo a due, la mezz’ala, il trequartista o l’esterno di centrocampo.

L’identikit di Bonaventura sembra coincidere con quello che potrebbero tracciare Inzaghi e la Lazio, anche sotto l’aspetto morale, tanto caro a Lotito. Mai sopra le righe, l'ex Atalanta è un giocatore poco mediatico che preferisce parlare sul campo che fuori. L'ennesimo indizio che lascia presupporre che quello che potrebbe nascere tra le parti potrebbe essere un matrimonio perfetto. Il condizionale rimane d'obbligo, perché di concreto non c’è nulla se non un interesse. Sarà un tema da approfondire in futuro, quando tutta l'Italia avrà vinto la partita in cui è impegnata in queste settimane.