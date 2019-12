Bonaventura: "Europeo? A giugno sono libero. Farò il max con il Milan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Milan, Jack Bonaventura, ha parlato ai microfoni di DAZN. "Quando le cose non vanno bene è difficile. Ho giocato con dolore, ho preso antinfiammatori. Stare a casa è stata dura, per il resto volevo allenarmi bene. L'Europeo? A giugno sono libero, non ho preso impegni e cercherò di fare il mio meglio con il Milan. La Nazionale è un sogno".