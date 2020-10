Bonaventura: "Ho accettato la decisione del Milan. Ora voglio portare la Fiorentina in Europa"

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Nazionale e nuovo giocatore della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport ripartendo dalla scelta viola: "Alla fine della stagione avevo tante offere, mi sono preso un po' di tempo visto che ero in Nazionale. Durante il ritiro mi ha chiamato la Fiorentina e ho detto subito sì. E' un club con ottime prospettive". Poi sugli obiettivi della squadra: "Abbiamo tutte le carte in regola per provare a fare una grande stagione. Dobbiamo andare in campo con l'ambizione di tornare in Europa il prima possibile". Il mancato rinnovo con il Milan? "E' una scelta della società che ho accettato e sono andato avanti". Infine, citando il gol che vorrebbe segnare in futuro, conclude: "Vorrei segnare il gol che qualifica la Fiorentina per l'Europa".